â€‹2017 NFL Draft underclassmen tracker: Myles Garrett, Mitch Trubisky top list

College underclassmen who are three years removed from high school have until Jan. 16, 2017, to officially declare for the 2017 NFL Draft.

As of Jan. 11, the following prospects have announced they will leave school early for the NFL. Players are separated by position and listed in alpha order.

Quarterbacks



Jerod Evans

,

Virginia Tech Hokies

(6-2, 238)

, (6-2, 238)

Brad Kaaya

,

Miami (Fla.) Hurricanes

(6-4, 210)

, (6-4, 210)

DeShone Kizer

,

Notre Dame Fighting Irish

(6-4, 230)

, (6-4, 230) Patrick Mahomes, Texas Tech (6-2, 229)

Mitch Trubisky, North Carolina (6-3, 220)



Deshaun Watson

,

Clemson Tigers

(6-2, 215)

Returning to school:

J.T. Barrett

(

Ohio State Buckeyes

);

Luke Falk

(

Washington State Cougars

);

Baker Mayfield

(

Oklahoma Sooners

);

Mason Rudolph

(

Oklahoma State Cowboys

);

Notable undecided:

Josh Allen

(

Wyoming Cowboys

)



Mitch Trubisky

USATSI



Running backs



James Conner

,

Pittsburgh Panthers

(6-2, 240)

, (6-2, 240)

Dalvin Cook

,

Florida State Seminoles

(5-11, 206)

, (5-11, 206)

D’Onta Foreman

,

Texas Longhorns

(6-1, 249)

, (6-1, 249)

Leonard Fournette

,

LSU Tigers

(6-1, 230)

, (6-1, 230)

Wayne Gallman

, Clemson (6-0, 215)

, Clemson (6-0, 215)

Brian Hill

, Wyoming (6-0, 219)

, Wyoming (6-0, 219) Elijah Hood,

North Carolina Tar Heels

(5-11, 220)

(5-11, 220)

Aaron Jones

,

Texas-El Paso Miners

(5-10, 205)

, (5-10, 205)

Alvin Kamara

,

Tennessee Volunteers

(5-10, 215)

, (5-10, 215) Marlon Mack, South Florida (5-11, 205)



Christian McCaffrey

,

Stanford Cardinal

(6-0, 202)

, (6-0, 202)

Jeremy McNichols

,

Boise State Broncos

(5-9, 212)

, (5-9, 212) Joe Mixon, Oklahoma (6-1, 226)



Samaje Perine

, Oklahoma (5-10, 235)

, Oklahoma (5-10, 235)

Devine Redding

,

Indiana Hoosiers

(5-10, 208)

, (5-10, 208) Curtis Samuel, Ohio State (5-10, 200)

Boom Williams,

Kentucky Wildcats

(5-9, 196)

(5-9, 196) Joe Yearby, Miami (Fla.) (5-9, 207)

Returning to school:

Nick Chubb

(

Georgia Bulldogs

);

Royce Freeman

(

Oregon Ducks

);

Sony Michel

(Georgia);

Kamryn Pettway

(

Auburn Tigers

); Bo Scarbrough (Alabama);

Ralph Webb

(

Vanderbilt Commodores

)

Notable undecided:

Kalen Ballage

(

Arizona State Sun Devils

)



Leonard Fournette

USATSI



Wide receivers



Noah Brown

, Ohio State (6-2, 222)

, Ohio State (6-2, 222) KD Cannon,

Baylor Bears

(5-11, 180)

(5-11, 180)

Isaiah Ford

, Virginia Tech (6-1, 190)

, Virginia Tech (6-1, 190) Chris Godwin, Penn State (6-1, 205)



Derrick Griffin

,

Texas Southern Tigers

(6-7, 240)

, (6-7, 240)

Chad Hansen

,

California Golden Bears

(6-1, 195)

, (6-1, 195)

Carlos Henderson

,

Louisiana Tech Bulldogs

(5-11, 191)

, (5-11, 191)

Jerome Lane

,

Akron Zips

(6-2, 220)

, (6-2, 220)

Josh Malone

, Tennessee (6-2, 200)

, Tennessee (6-2, 200)

Isaiah McKenzie

, Georgia (5-8, 170)

, Georgia (5-8, 170) Deon-Tay McManus,

Marshall Thundering Herd

(6-2, 227)

(6-2, 227) Speedy Noil, Texas A&M (5-11, 200)



John Ross

,

Washington Huskies

(5-11, 190)

, (5-11, 190)

Artavis Scott

, Clemson (5-10, 190)

, Clemson (5-10, 190) Ricky Seals-Jones, Texas A&M (6-5, 240)



JuJu Smith-Schuster

, USC, (6-2, 222)

, USC, (6-2, 222) Damore’ea Stringfellow,

Ole Miss Rebels

(6-2, 220)

(6-2, 220)

Mike Williams

, Clemson (6-3, 225)

Returning to school: Darren Carrington (Oregon);

Allen Lazard

(

Iowa State Cyclones

);

James Washington

(Oklahoma State)

Notable undecided:

Malachi Dupre

(LSU);

Travis Rudolph

(Florida State); Courtland Sutton (SMU)



Mike Williams

USATSI



Tight ends



Bucky Hodges

, Virginia Tech (6-6, 245)

, Virginia Tech (6-6, 245)

David Njoku

, Miami (Fla.) (6-4, 240)

, Miami (Fla.) (6-4, 240) Adam Shaheen, Ashland (6-5, 277)

Returning to school: Marcus Baugh (Ohio State), Troy Fumagali (

Wisconsin Badgers

);

Mike Gesicki

(

Penn State Nittany Lions

)

Offensive linemen



Garett Bolles

,

Utah Utes

(6-5, 300)

, (6-5, 300) Roderick Johnson, Florida State (6-6, 308)



Damien Mama

,

Southern California Trojans

(6-3, 325)

, (6-3, 325) Ryan Ramczyk, Wisconsin (6-5, 314)



David Sharpe

,

Florida Gators

(6-5, 357)

Returning to school:

Orlando Brown

(Oklahoma);

Mason Cole

(

Michigan Wolverines

);

Mike McGlinchey

(Notre Dame);

Cody O’Connell

(Washington State);

Billy Price

(Ohio State);

Frank Ragnow

(

Arkansas Razorbacks

)

Notable undecided:

Quenton Nelson

(Notre Dame);

Cam Robinson

(

Alabama Crimson Tide

)

Defensive ends



Derek Barnett

, Tennessee (6-3, 265)

, Tennessee (6-3, 265)

Myles Garrett

, Texas A&M (6-4, 268)

, Texas A&M (6-4, 268)

Charles Harris

,

Missouri Tigers

(6-3, 255)

, (6-3, 255)

Carl Lawson

, Auburn (6-2, 253)

, Auburn (6-2, 253)

Malik McDowell

,

Michigan State Spartans

(6-5, 276)

, (6-5, 276)

Al-Quadin Muhammad

, Miami (Fla.) (6-3, 250)

, Miami (Fla.) (6-3, 250)

Garrett Sickels

, Penn State (6-4, 250)

, Penn State (6-4, 250)

Solomon Thomas

, Stanford (6-2, 275)

Returning to school:

Bradley Chubb

(North Carolina); Duke Ejiofor (Wake Forest),

Marquis Haynes

(Ole Miss); Jalyn Holmes (Ohio State);

Sam Hubbard

(Ohio State);



Myles Garrett

USATSI



Defensive tackles

Caleb Brantley, Florida (6-2, 297)



Davon Godchaux

, LSU (6-4, 293)

, LSU (6-4, 293)

Nazair Jones

, North Carolina (6-5, 295)

, North Carolina (6-5, 295)

Elijah Qualls

, Washington (6-1, 321)

, Washington (6-1, 321)

Vincent Taylor

, Oklahoma State (6-2, 310)

, Oklahoma State (6-2, 310)

Eddie Vanderdoes

,

UCLA Bruins

(6-2, 305)

, (6-2, 305)

Charles Walker

, Oklahoma (6-2, 304)

Returning to school:

Maurice Hurst

(Michigan);

Christian LaCouture

(LSU);

Lowell Lotulelei

(Utah); Derrick Nnadi (Florida State);

Vita Vea

(Washington)

Linebackers



Alex Anzalone

, Florida (6-2, 241)

, Florida (6-2, 241)

Ukeme Eligwe

,

Georgia Southern Eagles

(6-2, 239)

, (6-2, 239)

Jermaine Grace

, Miami (Fla.) (6-1, 205)

, Miami (Fla.) (6-1, 205)

Elijah Lee

,

Kansas State Wildcats

(6-3, 220)

, (6-3, 220)

Raekwon McMillan

, Ohio State (6-2, 240)

, Ohio State (6-2, 240)

Marcus Oliver

, Indiana (6-1, 240)

, Indiana (6-1, 240)

Jabrill Peppers

, Michigan (6-0, 212)

, Michigan (6-0, 212) Anthony Walker, Northwestern (6-1, 235)

TJ Watt, Wisconsin (6-4, 243)

Returning to school:

Davin Bellamy

(Georgia);

Jason Cabinda

(Penn State);

Lorenzo Carter

(Georgia);

Josey Jewell

(

Iowa Hawkeyes

);

Ogbonnia Okoronkwo

(Oklahoma);

Azeem Victor

(Washington)



Jabrill Peppers

USATSI



Cornerbacks

Gareon Conley, Ohio State (6-0, 195)



Sidney Jones

, Washington (6-0, 181)

, Washington (6-0, 181)

Teez Tabor

, Florida (6-2, 200)

, Florida (6-2, 200)

Howard Wilson

,

Houston Cougars

(6-0, 185)

, (6-0, 185)

Quincy Wilson

, Florida (6-0, 209)

Returning to school: Brandon Facyson (Virginia Tech); MJ Stewart (North Carolina);

Jordan Thomas

(Oklahoma)

Notable undecided:

Marlon Humphrey

(Alabama); Adoree Jackson (USC);

Marshon Lattimore

(Ohio State)

Safeties

Jamal Adams, LSU (6-2, 215)



Budda Baker

, Washington (5-10, 192)

, Washington (5-10, 192)

Malik Hooker

, Ohio State (6-2, 205)

, Ohio State (6-2, 205)

Josh Jones

,

NC State Wolfpack

(6-2, 215)

, (6-2, 215)

Montae Nicholson

, Michigan State (6-1, 219)

, Michigan State (6-1, 219)

Marcus Williams

, Utah (6-0, 195)

Returning to school:

Quin Blanding

(

Virginia Cavaliers

);

Tray Matthews

(Auburn);

Dominick Sanders

(Georgia); Armani Watts (Texas A&M)